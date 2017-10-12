

В польском городе Гданьск прошел шестой этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Две российские пары вернулись домой с медалями. Золото завоевали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (на фото), серебряные награды в активе Елизаветы Худайбердиевой и Никиты Назарова. Бронзу получила американская пара Каролина и Гордон Грин.

- Всего на шестом этапе юниорской серии Гран-при российские юниоры завоевали семь медалей. Три золотые, три серебряные и одну бронзовую. Чемпионами соревнований стали - Алексей Ерохов, Алена Косторная и Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин. Серебро у Дарьи Паненковой, Елизавета Худайбердиевой - Никиты Назарова, а также Дарьи Павлюченко - Дениса Ходыкина. Бронза у спортивной пары Анастасия Полуянова - Дмитрий Сопот, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Шестой этап Гран-при. Юниоры. Гданьск (Польша). Танцы. Произвольная программа.

1. Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин (Россия) - 86.15; 2. Каролина Грин - Гордон Грин (США) - 75.80; 3. Елизавета Худайбердиева - Никита Назаров (Россия) - 74.82.

Итоги. 1. Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин - 150.78; 2. Елизавета Худайбердиева - Никита Назаров (все Россия) - 133.85; 3. Каролина Грин - Гордон Грин (США) - 131.23.

Фото – группа «Фигурист ТВ» в социальной сети «ВКонтакте»

Константин Родионов

Прокат Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина.

Прокат Елизаветы Худайбердиевой и Никиты Назарова.