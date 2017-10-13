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Ольга Трушина - «Мисс Южного Федерального округа» Печать
Спорт ВолгоградГлавные новости
13.10.2017 00:03

Ольга Трушина - «Мисс Южного Федерального округа»

 Мастер спорта по художественной гимнастике волгоградка Ольга Трушина признана самой красивой в Южном федеральном округе.


Тренер-преподаватель по художественной гимнастике спортивного комплекса «Зенит» Ольга Трушина завоевала звание «Мисс Южного Федерального округа» на конкурсе «Мистер и Мисс Студенчество России - 2017». Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе СК «Зенит-Волгоград».

За победу в финале конкурса, который проходил в Челябинске, боролись пятьдесят претендентов, ранее победивших на региональных конкурсах в различных ВУЗах нашей великой и необъятной страны.

Ольга Трушина - студентка Волгоградской государственной академии физической культуры. Программу конкурса составляли различные задания, где оценивались красота и грация, интеллект и творческие способности участников. Она с честью прошла все сложные и многообразные конкурсные испытания, и в итоге завоевала не только титул «Мисс Студенчество ЮФО - 2017», но и выиграла почетный трофей «Мисс Интеллект».

Тренер-преподаватель по художественной гимнастике спортивного комплекса «Зенит» Ольга Трушина

Ольга Трушина является мастером спорта по художественной гимнастике и уже год она работает тренером-преподавателем. Проводит занятия с девочками в двух группах в ДК имени Гагарина Краснооктябрьского района города Волгограда.

Евгений Иванов

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