|Ольга Трушина - «Мисс Южного Федерального округа»
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|13.10.2017 00:03
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За победу в финале конкурса, который проходил в Челябинске, боролись пятьдесят претендентов, ранее победивших на региональных конкурсах в различных ВУЗах нашей великой и необъятной страны.
Ольга Трушина - студентка Волгоградской государственной академии физической культуры. Программу конкурса составляли различные задания, где оценивались красота и грация, интеллект и творческие способности участников. Она с честью прошла все сложные и многообразные конкурсные испытания, и в итоге завоевала не только титул «Мисс Студенчество ЮФО - 2017», но и выиграла почетный трофей «Мисс Интеллект».
Ольга Трушина является мастером спорта по художественной гимнастике и уже год она работает тренером-преподавателем. Проводит занятия с девочками в двух группах в ДК имени Гагарина Краснооктябрьского района города Волгограда.
Евгений Иванов
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