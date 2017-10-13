|Взяли реванш у Финляндии
|Спорт
|13.10.2017 04:29
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- Мы не сразу вошли в игру. Соперник сделал это чуть лучше, создавал моменты у наших ворот, но самоотверженность защитников и вратаря спасла нас от быстро пропущенного гола. После этого игра выровнялась. Обе команды пытались убегать в быстрые атаки, хорошо держали мяч, демонстрировали интересный футбол. Первый тайм мы выиграли – 1:0. После хорошей затяжной атаки и ошибки финского вратаря дальним ударом отличилась Мария Козик. В перерыве внесли минимальные коррективы в игру, произвели одну замену. Вышли на второй тайм с хорошим настроем. Радует, что нам очень быстро удалось подловить соперника. Центральный защитник сборной Финляндии ошибся в поперечной передаче, и Кристина Комиссарова, проявив расторопность, тактическое мышление и хитрость, увеличила отрыв в счете. Она здорово сыграла на перехвате и наказала соперника за его ошибку. Финки были немного обескуражены таким развитием событий, но они недолго расстраивались. Тренерский штаб сборной Финляндии произвел три замены, направленные на усиление атаки. Примерно с 55-й до 65-й минуты финки очень сильно нас придавили, забили гол. После этого мы произвели ряд замен, чтобы освежить игру. И это принесло свои плоды. Мы отодвинули соперника от наших ворот. В концовке встречи Анастасия Шалимова хорошим ударом сделала счет - 3:1 в нашу пользу. Мы завершаем наш сбор в Финляндии. Хотел бы поблагодарить всех девочек за самоотдачу, за проделанную работу. В пятницу утром мы отправимся в Швецию, где продолжим подготовку к старту 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы – 2018, - рассказал пресс-службе РФС наставник сборной России U-17 Валентин Гавва.
Финляндия – Россия - 1:3 (0:1).
В Элитный раунд женского ЕВРО - 2018 U-17, мини-турниры которого запланированы на весну следующего года, выйдут 24-е сборные: обладатели первых двух мест каждой из 11-и групп, лучшая команда из числа финишировавших третьими, а также Германия, освобожденная от 1-го отборочного этапа согласно рейтингу УЕФА.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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