|Веснина и Макарова претендуют на звание лучших
|Спорт Главные новости
|13.10.2017 05:11
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В текущем году наши соотечественницы одержали победы в парном разряде на трех турнирах, в числе которых победа на турнире из серии «Большого шлема» Wimbledon – 2017.
Помимо россиянок на звание лучшей пары сезона также претендуют: Чжань Юнжань (Тайвань)/Мартина Хингис (Швейцария) и Бетани Маттек-Сандс (США)/Люси Шафаржова (Чехия).
На звание лучшей теннисистки в одиночном разряде претендуют: Симона Халеп (Румыния), Гарбин Мугуруса (Испания), Елена Остапенко (Латвия), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина) и Винус Уильямс (США).
Помимо этого будут определены лучшие теннисистки в номинациях - «Прогресс года», «Новичок года» и «Возвращение года».
Фото – Livesport
Константин Родионов
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