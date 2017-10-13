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Веснина и Макарова претендуют на звание лучших Печать
Спорт Главные новости
13.10.2017 05:11

Екатерина Макарова и Елена Веснина

 Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина претендентки на звание лучшей пары года.


Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина претендуют на звание лучшей пары 2017 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает агентство Livesport.

В текущем году наши соотечественницы одержали победы в парном разряде на трех турнирах, в числе которых победа на турнире из серии «Большого шлема» Wimbledon – 2017.

Помимо россиянок на звание лучшей пары сезона также претендуют: Чжань Юнжань (Тайвань)/Мартина Хингис (Швейцария) и Бетани Маттек-Сандс (США)/Люси Шафаржова (Чехия).

На звание лучшей теннисистки в одиночном разряде претендуют: Симона Халеп (Румыния), Гарбин Мугуруса (Испания), Елена Остапенко (Латвия), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина) и Винус Уильямс (США).

Помимо этого будут определены лучшие теннисистки в номинациях - «Прогресс года», «Новичок года» и «Возвращение года».

Фото – Livesport

Константин Родионов

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