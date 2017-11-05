

Сборная России U-19 с 8-го по 14-е ноября в Греции примет участие в 1-ом отборочном раунде Чемпионата Европы – 2018 U-19. Помимо хозяев мини-турнира конкуренцию нашей команде за выход в следующий этап составят сборные Румынии и Гибралтара.

В рамках подготовки к греческому мини-турниру россияне провели учебно-тренировочный сбор на Кипре, где сыграли контрольный поединок с «молодежкой» местного клуба «Пафос». Наша команда имела подавляющее преимущество, о чем свидетельствует итоговый счет встречи – 8:1. Россияне выступали в следующем составе: Ломаев (Григорян, 46), Каккоев, Лапшов, Евгеньев, Дивеев, Губанов, Мусаев, Глушенков, Горшков, Киселев, Цыпченко.

- Мы решили провести контрольный матч, чтобы выровнять состояние ребят, находящихся в команде, с теми, кто присоединится к ней в ближайшее время. Что касается матча, то мы встречались со слабым соперником, выступающим в молодежном первенстве Кипра. Играли хорошо, но, повторюсь, встреча с таким противником не показательна. Первый тайм закончили со счетом - 3:0, после перерыва продолжили начатое. Забитыми голами отметились многие наши ребята, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России Александр Гришин.

Состав юношеской сборной России на сбор в Кипре.

Вратари: Вячеслав Григорян («Строгино»), Иван Ломаев («Чертаново»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Сергей Бородин («Краснодар»), Артем Воропаев («Спартак» М), Дмитрий Губанов («Рубин»), Игорь Дивеев («Уфа»), Роман Евгеньев («Динамо» М), Никита Каккоев («Зенит»), Иван Лапшов («Локомотив» М), Наяир Тикнизян (ЦСКА).

Полузащитники: Петр Володкин («Спартак» М), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба - «Чертаново»), Артем Голубев, Никита Сергеев, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (все - «Краснодар»), Геннадий Киселев («Крылья Советов»), Леон Мусаев («Зенит»).

Нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Руденко («Спартак» М), Дмитрий Цыпченко («Чертаново»).

8-го ноября сборная России сыграет с Гибралтаром, 11-го с Румынией и 14-го с Грецией.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов