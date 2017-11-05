

Разгромив сначала Голландию (7:2), а затем Азербайджан (20:0), российским юношам, чтобы получить заветную путевку на Юношеские Олимпийские игры – 2018 необходимо было побеждать хозяев мини-турнира словаков.

Команда Сергея Скоровича сыграла хладнокровно и спокойно, по сути, решив задачу еще до перерыва.

- На первой минуте капитан Максим Окулов забил самый быстрый и, наверно, самый красивый гол турнира, замкнув заброс с угловой отметки. Россияне предельно сжали тиски своего прессинга, раздавив оппонента. На 5-й минуте Данил Карпюк реализовал еще один розыгрыш углового, то же самое следом повторил Илья Шамис. Давление гостей вылилось в забитые голы Павла Карпова и Камиля Герейханова – в обоих случаях наши перехватывали мяч в непосредственной близости от чужих ворот. За еще одну ошибку хозяев паркета наказал Антон Мошкин. Во втором тайме российская дружина действовала экономично и большого числа голевых ситуаций не создала. Словаки, получив в ноги мяч, нагнетали давление и в одном из эпизодов снискали удачу. Наша команда с ответом не замедлила – голевую точку поставил Карпюк, с 11-ю мячами он – безоговорочно лучший снайпер квалификации, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Ассоциации мини-футбола России.

В другом матче группы «В» сборная Голландии переиграла Азербайджан – 7:0.

Сборная России заняла первое место в группе с разницей мячей 34 забито и всего 3 пропущено.

Женская сборная России U-17 в заключительной игре проиграла Испании со счетом – 0:5. Путевку на ЮОИ - 2018 россиянки естественно не получили.

Отметим, что возможность отправиться на Юношескую Олимпиаду дают первые места в квартетах. При этом в случае побед сразу двух команд от одной страны, приоритет отдается женским сборным. Согласно регламенту соревнований, каждая федерация, кроме хозяев, может быть представлена на ЮОИ только одной сборной.

Таким образом, в Аргентину не поедут юниоры Испании и Португалии - эти страны представят девушки. В мужском разряде путевку в Южную Америку завоевали Италия и Россия. Окончательно состав участников будет определен Международным Олимпийским Комитетом.

Фото – официальный сайт АМФР

Константин Родионов