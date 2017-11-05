|Юноши завоевали путевку на Олимпиаду, девушки остаются дома
|Спорт Главные новости
|05.11.2017 04:16
|
Команда Сергея Скоровича сыграла хладнокровно и спокойно, по сути, решив задачу еще до перерыва.
- На первой минуте капитан Максим Окулов забил самый быстрый и, наверно, самый красивый гол турнира, замкнув заброс с угловой отметки. Россияне предельно сжали тиски своего прессинга, раздавив оппонента. На 5-й минуте Данил Карпюк реализовал еще один розыгрыш углового, то же самое следом повторил Илья Шамис. Давление гостей вылилось в забитые голы Павла Карпова и Камиля Герейханова – в обоих случаях наши перехватывали мяч в непосредственной близости от чужих ворот. За еще одну ошибку хозяев паркета наказал Антон Мошкин. Во втором тайме российская дружина действовала экономично и большого числа голевых ситуаций не создала. Словаки, получив в ноги мяч, нагнетали давление и в одном из эпизодов снискали удачу. Наша команда с ответом не замедлила – голевую точку поставил Карпюк, с 11-ю мячами он – безоговорочно лучший снайпер квалификации, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Ассоциации мини-футбола России.
В другом матче группы «В» сборная Голландии переиграла Азербайджан – 7:0.
Сборная России заняла первое место в группе с разницей мячей 34 забито и всего 3 пропущено.
Женская сборная России U-17 в заключительной игре проиграла Испании со счетом – 0:5. Путевку на ЮОИ - 2018 россиянки естественно не получили.
Отметим, что возможность отправиться на Юношескую Олимпиаду дают первые места в квартетах. При этом в случае побед сразу двух команд от одной страны, приоритет отдается женским сборным. Согласно регламенту соревнований, каждая федерация, кроме хозяев, может быть представлена на ЮОИ только одной сборной.
Таким образом, в Аргентину не поедут юниоры Испании и Португалии - эти страны представят девушки. В мужском разряде путевку в Южную Америку завоевали Италия и Россия. Окончательно состав участников будет определен Международным Олимпийским Комитетом.
Фото – официальный сайт АМФР
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
04:16
Юноши завоевали путевку на Олимпиаду, девушки остаются дома
-
02:19
Россия U-19 стартует в отборе на ЕВРО – 2018
-
04.11.2017 19:32
Министр юстиции Китая посетил Волгоград
-
04.11.2017 18:06
В Волгоградской области разрешили охоту на пушного зверя
-
04.11.2017 17:14
Мэр Волжского выложил фото с экс-солистом группы «Земляне»
-
04.11.2017 12:19
Коммунальщики превратили дороги Волгограда в траншеи
-
04.11.2017 10:56
За сутки под Волгоградом сразу два ребенка попали под колеса авто
-
03.11.2017 23:39
На парковке ТРЦ «Акварель» вспыхнул автомобиль
-
03.11.2017 16:52
Пробки в Волгограде достигли отметки в 8 баллов
-
03.11.2017 16:40
Пьяная волгоградка донесла на полицейского
-
03.11.2017 16:34
В Волжском привели в порядок монумент на площади Труда
-
03.11.2017 16:00
В День народного единства от Речпорта запустят дополнительные автобусы
-
03.11.2017 15:50
Районной администрации не дали перевести квартиру под салон красоты
-
03.11.2017 15:14
В музее «Россия. Моя история» сделают бесплатный вход