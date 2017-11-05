Команда Олега Браташа сыграет в «Deutschland CAP»



С 10-го по 12-е ноября в германском городе Аугсбург состоится турнир «Deutschland CAP», в котором примет участие Олимпийская сборная России (ближайший резерв национальной команды страны). Помимо россиян борьбу за Кубок Германии – 2017 поведут национальные сборные Германии, Словакии и США.

Тренерский штаб российских «олимпийцев» во главе с Олегом Браташом утвердил заявку на немецкий турнир, в которую вошли 27 хоккеистов.

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Самсонов (оба - «Металлург» Мг), Александр Еременко («Динамо» М).

Защитники: Рушан Рафиков, Павел Коледов (оба – «Локомотив»), Михаил Науменков, Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский (все – ЦСКА), Иван Верещагин («Сибирь»), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Егор Яковлев (СКА), Алексей Василевский («Автомобилист»).

Нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Роман Любимов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков, Константин Окулов (все – ЦСКА), Илья Каблуков, Евгений Кетов, Николай Прохоркин (все – СКА), Илья Михеев, Кирилл Семенов («Авангард»), Артем Федоров («Салават Юлаев»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Вячеслав Основин («Сибирь»), Егор Коршков («Локомотив»).

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов