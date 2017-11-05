|«Ротор-Волгоград» - «Шинник» - 1:1. Видео
|Спорт Волгоград
|05.11.2017 11:17
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«Ротор-Волгоград» продолжает замыкать турнирную таблицу, имея в активе 19 очков. Выше нашей команды находятся сразу четыре клуба, с равным количеством баллов – по 20. Это «Луч-Энергия», «Факел», «Томь» и «Олимпиец».
Следующий матч «Ротор» сыграет на своем поле 8-го ноября против питерского «Динамо». Начало матча на стадионе «Зенит» в 14:00.
«Ротор-Волгоград» – «Шинник» (Ярославль) - 1:1 (1:1).
Другие результаты 21-го тура:
«Луч-Энергия» (Владивосток) – ФК «Химки» - 1:1 (0:0).
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
Обзор матча «Ротор» - «Шинник».
Послематчевая пресс-конференция Сергея Павлова.
Послематчевая пресс-конференция Александра Побегалова.
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