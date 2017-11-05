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«Ротор-Волгоград» - «Шинник» - 1:1. Видео Печать
Спорт Волгоград
05.11.2017 11:17

«Ротор-Волгоград» – «Шинник» (Ярославль) - 1:1 (1:1).

 Футболисты волгоградского «Ротора» сыграли поединок 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги.


В матче 21-го тура первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» на своем поле принимал, идущий в верхней части турнирной таблицы ярославский «Шинник». Гости ехали в город-герой за победой, что подтвердил на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Александр Побегалов. Хозяева первыми пропустили, но и отыгрались практически сразу, реализовав пенальти. Случилось это в первом тайме. Больше забитых голов зрители не увидели, в итоге ничья – 1:1.

«Ротор-Волгоград» продолжает замыкать турнирную таблицу, имея в активе 19 очков. Выше нашей команды находятся сразу четыре клуба, с равным количеством баллов – по 20. Это «Луч-Энергия», «Факел», «Томь» и «Олимпиец».

Следующий матч «Ротор» сыграет на своем поле 8-го ноября против питерского «Динамо». Начало матча на стадионе «Зенит» в 14:00.

«Ротор-Волгоград» – «Шинник» (Ярославль) - 1:1 (1:1).
Голы: Нарылков, 31 (0:1). Бирюков, 33 с пенальти (1:1).
«Ротор-Волгоград»: Кобзев, Киреев, Кузнецов, Ионов, Дранников, Столяренко, Замалиев, Султонов (Крутов, 62), Бирюков (Концедалов, 73), Романенко (к), Вотинов.
«Шинник»: Антипин, Чистяков, Ятченко, Жестоков, Дроздов (Камилов, 21), Нарылков (Лях, 83), Щадин, Самойлов (Крамаренко, 67), Шайморданов (Безлихотнов, 76), Низамутдинов, Булия.
Предупреждения: Замалиев, 20; Дранников, 21; Романенко, 83; Щадин, 84.
Судья: Антон Анопа (Благовещенск).
Волгоград. Стадион «Зенит». 1400 зрителей.

Другие результаты 21-го тура:

«Луч-Энергия» (Владивосток) – ФК «Химки» - 1:1 (0:0).
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) – ФК «Тюмень» - 1:2 (1:0).
«Енисей» (Красноярск) – «Сибирь» (Новосибирск) - 0:0.
«Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Томь» (Томск) - 0:0.
«Спартак-2» (Москва) – ФК «Тамбов» - 0:3 (0:2).
«Авангард» (Курск) – «Крылья Советов» (Самара) - 2:4 (0:2).
«Балтика» (Калининград) – ФК «Оренбург» - 0:1 (0:1).
«Факел» (Воронеж) – «Динамо» - 0:0.
«Кубань» (Краснодар) – «Волгарь» (Астрахань) - 1:1 (0:1).

Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»

Константин Родионов

Обзор матча «Ротор» - «Шинник».

Послематчевая пресс-конференция Сергея Павлова.

Послематчевая пресс-конференция Александра Побегалова.

 

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