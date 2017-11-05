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В Волгограде состоялся турнир по самбо Печать
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05.11.2017 23:06

Всероссийский турнир по самбо среди студенческих команд

 В волгоградском Дворце спорта состоялся первый Всероссийский турнир по самбо среди студенческих команд.


4-го ноября во Дворце спорта состоялись первые Всероссийские соревнования студенческих команд по самбо, посвященные 75-й годовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом.

В город-герой Волгоград на первый Всероссийский турнир съехались пятнадцать команд из различных уголков нашей большой страны, от Петрозаводска до Тюмени. Борцы были представлены в нескольких весовых категориях от 68-и до 90 килограммов, и в категории 60 кг выступали девушки. Волгоград был представлен командой ВолГУ, тренирует которую Александр Евланов. Учитывая, что наша команда еще совсем молодая, занимаются ребята в общей сложности всего один год, то две завоеванные медали можно назвать большим успехом. Бронзу в весе 90 килограмм завоевал Дамир Абдуракипов, и в категории 68 кг серебряным призером стал Николай Медведенко, которого хочется выделить отдельно. Победив во всех предварительных схватках, Николай прошел в финал, где ему предстоял поединок с кандидатом в мастера спорта Ринатом Минажетдиновым из Москвы. Было видно, что соперник нашего земляка гораздо опытнее и просчитывал фактически каждое движение Медведенко. К чести Николая на протяжении всей схватки он пытался атаковать искал слабые стороны соперника, но как уже говорилось выше, москвич оказался опытнее и расчетливее, одержав в итоге победу по очкам.

Мы от души поздравляем призеров и их тренера Александра Евланова.

Отметим, что соревнования лично посетил легендарный волгоградский борец самбо и дзюдо, первый в истории советского самбо чемпион мира в супертяжелой весовой категории свыше 100 килограммов (Тегеран 1973) и чемпион Европы (Мадрид 1974), мастер спорта международного класса Владимир Иванович Кливоденко.

Победители и призеры первых Всероссийских соревнований по самбо.

Девушки (весовая категория до 60 кг).

1 место – Алина Кулахметова (Тюмень, ТИУ);
2 место – Татьяна Федосеева (Рязань, РГУ им. С. Есенина);
3 место – Александра Принц (Рязань, РязГМУ), Виктория Мелентьева (Петрозаводск, ПГУ).

Мужчины.

Весовая категория 68 кг:

1 место – Ринат Минажетдинов (Москва, МГСУ);
2 место – Николай Медведенко (Волгоград, ВолГУ);
3 место – Дмитрий Голота (Тюмень, ТИУ), Роберт Мойсеенко (Петрозаводск, ПГУ).

Категория 74 кг:

1 место – Гаджи Дибиров (Рязань, РГУ им. С. Есенина);
2 место – Тимур Фаттахов (Тюмень, ТИУ);
3 место – Максим Лабаев (Самара, СНИУ), Лун Хуан (Краснодар, КубГУ).

Категория 82 кг:

1 место – Евгений Зорькин (Киров, ВятГУ);
2 место – Александр Михайлов (Петрозаводск, ПГУ);
3 место – Владислав Комолов (Москва, МГСУ), Борис Алябьев (Краснодар, КубГУ).

Категория 90 кг:

1 место – Артем Суворов (Москва, МИИТ);
2 место – Владимир Крыков (Москва, МИИТ);
3 место – Дамир Абдуракипов (Волгоград, ВолГУ), Артур Королев (Рязань, РязГМУ).

Константин Родионов,
фото автора.

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