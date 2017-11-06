|«Ротор-2» проиграл «Рязани»
|Спорт Волгоград
|06.11.2017 00:40
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- Рязанцы хотели победить и подтвердить статус одной из сильнейших команд группы. Волгоградцы, и это было видно по их сосредоточенным лицам до игры, очень хотели отобрать у гостей очки. Матч разбился на эпизоды: подкаты, столкновения, угловые, удары... Так продолжалось до очередной атаки рязанцев. И вновь рикошет «сыграл» против волгоградцев. Выход один в один - и голкипер нашей команды бессилен. Последние 10 минут хозяева обосновались на половине поля рязанцев. Очень хороший момент в концовке встречи имел Губочкин, но ему не удалось замкнуть прострел партнера на дальней штанге. Очередное обидное поражение «Ротор-Волгоград-2» с разницей в один мяч, - сообщил ИА «Социнформбюро» пресс-атташе ФК «Ротор-Волгоград-2» Александр Рязанов.
- Наши минусы – проигрываем единоборства и верховую борьбу, До тех пор, пока не сделаем выводы из ошибок – очки будет набирать очень сложно. Были сегодня и тактические промахи и невыполнение, порой, тренерских установок. В игре с таким опытным соперником этого делать нельзя. А по настрою на игру – очень доволен. В последнее время появилась возможность более качественно готовиться к матчам: условия для тренировок, питание, транспорт, многое другое. Мы свою ответственность перед болельщиками очень хорошо понимаем, - подвел неутешительный итог главный тренер ФК «Ротор-2» Дмитрий Петренко.
- Очень непростая, нервная получилась встреча. Недоволен действиями своих игроков, содержанием игры. Но, здесь, как говорится, каждая команда играет настолько хорошо, насколько ей позволяет соперник. Отмечу своих соперников - волгоградцев. Они сыграли грамотно, не давая нам наладить комбинационный футбол, - отметил наставник ФК «Рязань» Гарник Авалян.
Матч 17-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр» «Ротор-2» сыграет 12-го ноября в Москве против местного «Торпедо».
«Ротор-Волгоград-2» - ФК «Рязань» - 0:1 (0:0).
Другие результаты 16-го тура:
«Энергомаш» (Белгород) – «Сатурн» (Раменское) – 2:1 (0:1).
«Химик» (Новомосковск) – «Арарат» (Москва) – 0:0.
ФК «Калуга» - «Зенит» (Пенза) – 0:0.
«Строгино» (Москва) – «Торпедо» (Москва) – 2:2 (2:0).
«Сокол» (Саратов) – «Динамо» (Брянск) – 1:0 (0:0).
«Металлург» (Липецк) – «Зоркий» (Красногорск) – 0:4 (0:1).
Положение команд: 1. «Арарат» - 42 очка; 2. «Рязань» - 29; 3. «Энергомаш» - 28; 4. «Торпедо» - 26; 5. «Металлург» - 26; 6. «Зоркий» - 25; 7. «Строгино» - 25; 8. «Динамо» - 25; 9. «Сатурн» - 23; 10. «Сокол» - 22; 11. «Калуга» - 15; 12. «Химик» - 13; 13. «Зенит» - 11; 14. «Ротор-Волгоград» - 4.
Бомбардиры:
1. Иван Сергеев («Строгино») – 14;
Фото – пресс-служба ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
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