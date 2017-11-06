Состоялись матчи 16-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги среди команд зоны «Центр».

Матч 16-го тура первенства ПФЛ дублеры флагмана футбола Волгоградской области проводили в Волжском на стадионе имени Логинова. ФК «Рязань» ведет «погоню» за столичным «Араратом», наше же команда решает совершенно другие задачи. «Ротор-Волгоград-2» так и не может преодолеть полосу невезения из поражений, хотя и с минимальным счетом. И на этот раз гости не имели преимущества по созданным голевым моментам и игре. Это была настоящая «рубка». - Рязанцы хотели победить и подтвердить статус одной из сильнейших команд группы. Волгоградцы, и это было видно по их сосредоточенным лицам до игры, очень хотели отобрать у гостей очки. Матч разбился на эпизоды: подкаты, столкновения, угловые, удары... Так продолжалось до очередной атаки рязанцев. И вновь рикошет «сыграл» против волгоградцев. Выход один в один - и голкипер нашей команды бессилен. Последние 10 минут хозяева обосновались на половине поля рязанцев. Очень хороший момент в концовке встречи имел Губочкин, но ему не удалось замкнуть прострел партнера на дальней штанге. Очередное обидное поражение «Ротор-Волгоград-2» с разницей в один мяч, - сообщил ИА «Социнформбюро» пресс-атташе ФК «Ротор-Волгоград-2» Александр Рязанов. - Наши минусы – проигрываем единоборства и верховую борьбу, До тех пор, пока не сделаем выводы из ошибок – очки будет набирать очень сложно. Были сегодня и тактические промахи и невыполнение, порой, тренерских установок. В игре с таким опытным соперником этого делать нельзя. А по настрою на игру – очень доволен. В последнее время появилась возможность более качественно готовиться к матчам: условия для тренировок, питание, транспорт, многое другое. Мы свою ответственность перед болельщиками очень хорошо понимаем, - подвел неутешительный итог главный тренер ФК «Ротор-2» Дмитрий Петренко. - Очень непростая, нервная получилась встреча. Недоволен действиями своих игроков, содержанием игры. Но, здесь, как говорится, каждая команда играет настолько хорошо, насколько ей позволяет соперник. Отмечу своих соперников - волгоградцев. Они сыграли грамотно, не давая нам наладить комбинационный футбол, - отметил наставник ФК «Рязань» Гарник Авалян. Матч 17-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр» «Ротор-2» сыграет 12-го ноября в Москве против местного «Торпедо». «Ротор-Волгоград-2» - ФК «Рязань» - 0:1 (0:0).

Гол: Маричев, 75.

«Ротор-Волгоград-2»: Фролов, Соколов, Ещенко, Калошин, Бесланеев, Наумов, Шабичев, Нестеров (Даурский, 46), Губочкин, Климов, Никуличев (Зотьев,79).

«Рязань»: Правкин, Ващенко, Ваганов, Маричев, Корольков (Шахназаров, 66), Кулешов, Лабзин (Митин, 90), Мещеряков (Сапельников,68), Каляев (Зайцев, 59), Гамзатов (Сентюрин, 46), Абовян.

Предупреждения: Кулешов, 51; Маричев, 69; Губочкин, 64.

Судья: Михаил Небогатиков (Казань).

Волжский. Стадион имени Логинова. 100 зрителей. Другие результаты 16-го тура: «Энергомаш» (Белгород) – «Сатурн» (Раменское) – 2:1 (0:1).

Голы: Злобин, 18 (0:1); Сергеев, 60 (1:1); Фасхутдинов, 86 (2:1). «Химик» (Новомосковск) – «Арарат» (Москва) – 0:0. ФК «Калуга» - «Зенит» (Пенза) – 0:0. «Строгино» (Москва) – «Торпедо» (Москва) – 2:2 (2:0).

Голы: Сергеев, 11 (1:0); Сычев, 28 (2:0); Дворецков, 83 (2:1); Трегулов, 87 (2:2). «Сокол» (Саратов) – «Динамо» (Брянск) – 1:0 (0:0).

Гол: Дудиков, 52. «Металлург» (Липецк) – «Зоркий» (Красногорск) – 0:4 (0:1).

Голы: Павлов, 9 и 49; Цимбал, 81 и 84. Положение команд: 1. «Арарат» - 42 очка; 2. «Рязань» - 29; 3. «Энергомаш» - 28; 4. «Торпедо» - 26; 5. «Металлург» - 26; 6. «Зоркий» - 25; 7. «Строгино» - 25; 8. «Динамо» - 25; 9. «Сатурн» - 23; 10. «Сокол» - 22; 11. «Калуга» - 15; 12. «Химик» - 13; 13. «Зенит» - 11; 14. «Ротор-Волгоград» - 4. Бомбардиры: 1. Иван Сергеев («Строгино») – 14;

2. Роман Павлюченко («Арарат») – 9;

3. Рагим Садыхов («Торпедо») – 8;

4. Виктор Сергеев («Энергомаш») – 7. Фото – пресс-служба ФК «Ротор-Волгоград» Константин Родионов Следующая >