|Под Волгоградом "Лада Калина" устроила массовое ДТП: пострадали четыре человека
|24.06.2017 11:17
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 46-летний водитель автомашины "Лада Калина" около 9 часов утра следовал по ул. Спартаковской со стороны ул. Южной в сторону ул. Ленина. При обгоне автомобиля "КАМАЗ -5410", водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с "Ладой Приора" под управлением 25-летнего водителя. После столкновения "Ладу Калина" отбросило вправо по ходу движения, где она столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем "КАМАЗ-5410".
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, 19-летняя и годовалая пассажирки автомобиля "Лада Калина", а также водитель автомашины "Лада Приора" с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
Надира Коннова
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