Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 46-летний водитель автомашины "Лада Калина" около 9 часов утра следовал по ул. Спартаковской со стороны ул. Южной в сторону ул. Ленина. При обгоне автомобиля "КАМАЗ -5410", водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с "Ладой Приора" под управлением 25-летнего водителя. После столкновения "Ладу Калина" отбросило вправо по ходу движения, где она столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем "КАМАЗ-5410".

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, 19-летняя и годовалая пассажирки автомобиля "Лада Калина", а также водитель автомашины "Лада Приора" с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Надира Коннова

ФОТО: Виталий Чибиряков