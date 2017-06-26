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Преступники использовали "Telegram" при подготовке теракта в петербургском метро Печать
26.06.2017 10:00

Террористы использовали

Смертник, его пособники и зарубежный куратор использовали мессенджер Telegram для подготовки теракта в Санкт-Петербурге.

Как сообщает "СоцИнформБюро " со ссылкой на ФСБ России, в ходе расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ведомство получило достоверную информацию об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором "Telegram". Преступники использовали мессенджер для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта.

- ФСБ России в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций отмечает тотальное использование их членами Интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы, - говорится в сообщении.

Наиболее активно члены МТО используют на территории Российской Федерации мессенджер "Telegram". Террористы создают секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.

Напомним, при взрыве на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт -2" в начале апреля погибли 16 человек, в том числе и террорист-смертник. Удалось предотвратить взрыв на станции "Площадь восстания". Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о теракте. В рамках расследования этого уголовного дела арестовали несколько человек, в том числе и предполагаемого организатора взрыва — уроженца Киргизии Аброра Азимова. По версии следствия, он лично готовил смертника Джалилова.

Надира Коннова
ФОТО: СК России

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