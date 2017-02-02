В целом функции полицейских разных стран очень похожи, однако есть и различие, которое заключается в финансировании силовых структур.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Аргументы недели", Россия уверенно числится в группе лидеров по количеству сотрудников полиции на душу населения. По данным проведённого в 2013 году исследования известного агентства Bloomberg, на 100 тысяч населения в РФ приходится 565 полицейских. Отметим, что это больше, чем во всех прочих странах.

На втором месте в этом рейтинге оказалась Турция. Там на на 100 тысяч жителей приходится 474 полицейских. На третьем – Италия (467 на 100 тысяч). Замыкают пятёрку лидеров данного рейтинга Португалия и Гонконг (455 и 450 человек соответственно).

В десятку также попали Алжир, Казахстан, Болгария, Словакия и Чехия. Примечательно, но развитые страны в данном исследовании оказались в самом "хвосте". Так, Франция попала на 23-е место (299 полицейских на 100 тыс.), а США и вовсе на 34-ю строку из 53 (226 полицейских на 100 тысяч).

Согласно рекомендаций ООН, оптимальным показателем считают 220 полицейских на 100 тысяч жителей. Несколько лет назад в открытых источниках появились данные, по которым России до некоторых стран еще очень далеко. К примеру, в Ватикане число полицейских составляет 15 стражей порядка на сто человек, то есть в пересчёте на 100 тысяч населения данный показатель превышает 15 тысяч. Также в лидерах Монако, где на 100 тысяч жителей приходится 1374 полицейских и Бруней (1074 полицейских на 100 тысяч).

Россия в этом рейтинге находится на 5 месте с количеством 976 полицейских на 100 тысяч населения. Методика подсчёта в этом случае включала не только тех, кто непосредственно занимается охраной правопорядка, но и, например, сотрудников службы по борьбе с оборотом наркотиков.

Надира Коннова